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Göçen yol tekrar trafiğe açıldı

7 saat önce

Kütahya'da Emet ile Tavşanlı ilçeleri arasındaki kara yolunun bir bölümünde meydana gelen çökmenin tamir edilip yolun tekrar trafiğe açıldığı bildirildi.

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Kütahya'da Emet ile Tavşanlı ilçeleri arasındaki kara yolunun bir bölümünde meydana gelen çökmenin tamir edilip yolun tekrar trafiğe açıldığı bildirildi.


Yapımı geçen yıl tamamlanarak hizmete açılan kara yolunun Günlüce köyü yakınındaki kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana gelmişti. Üst üste 3 kez çöken yolun Günlüce köyü Çöğürtlen mevkiinde devam eden yol yapım çalışmalarında, 70 kişilik ekip ve 9 adet iş makinesi ile hummalı bir çalışma sonucunda, yolun 8 kilometrelik kısmının tekrar trafiğe açıldığı açıklandı.


Vatandaşlar, yol meselesinin Emet için büyük önem arz ettiğini belirterek, çalışmaları yakından takip ettiklerini ve yolun kalan kısmında bir önce yapılıp bölge halkı için hizmete sunulmasını istediklerini belirttiler. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Günlüce, Kütahya, Emet, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:08 Kaynak: İHA
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