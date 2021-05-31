Göcenoluklular Derneği Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe'yi ziyaret etti - Son Dakika

Ziyaret sonrasında bir değerlendirmede bulunan Çam, "Başkanımız Uğur Tepe gerek dernek faaliyetlerimizde gerekse de Göcenoluğumuza her zaman destek olmuştur. Başkanımıza gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Göcenoluklular Derneğinin ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe: ' Göcenoluk Muhtarımız Nasıf Şükrü Özyavuza, Göcenoluklar Derneği Başkanı Hüseyin Çam'a ve hemşerimiz Veli Çayır'a ziyaretleri için teşekkür ederim. Her zaman elimizden geldiğince yanlarındayız.' şeklinde konuştu.