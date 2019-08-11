Son Dakika Haberleri: Göçerler bayramı yaylalarda geçiriyor
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Göçerler bayramı yaylalarda geçiriyor

1 saat önce

Havaların ısınmasıyla sıcak illerden Bitlis'teki yaylalara gelen göçerler, Kurban Bayramı'nı da yaylalara kurdukları çadırlarda geçiriyor.

Havaların ısınmasıyla sıcak illerden Bitlis'teki yaylalara gelen göçerler, Kurban Bayramı'nı da yaylalara kurdukları çadırlarda geçiriyor.
İlkbaharda Siirt'ten kente gelerek yüksek kesimlerdeki yaylalarda çadır kuran göçerler, bayram ve özel günlerde de zorlu doğa koşullarıyla mücadele ederek geçimlerini sağlıyor.
Bu yıl Kurban Bayramı'nı kentteki Duap Yaylası'na kurdukları 7 çadırda karşılayan göçerler, bayram namazını kıldıktan sonra kurban kesti.
Kent yaşamından, teknolojik imkanlardan uzaklaşan göçerler, kısa süren bayramlaşmanın ardından yayladaki günlük işlerini yapmaya devam etti.
Göçerlerden Habib Keşli, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkbaharda geldikleri yaylada 4 ay kaldıklarını söyledi.
Doğal ortamda beslenen küçükbaş hayvanlardan elde ettikleri sütten peynir yaparak sattıklarını belirten Keşli, "Devlet olmazsa bizler buralarda yaşayamayız. Tek işimiz hayvancılık. Bununla geçimimizi sağlıyoruz. Bugün de kalkıp namaz kıldık. Birbirimizin bayramını kutladık. Aileler kurbanlarını kesti. Bayramlaşma bittikten sonra yine çalışmaya devam ediyoruz. Bayram da olsa gece gündüz dağlardayız, çalışıyoruz." dedi.
Metin Keşli de 4 ay boyunca yayladan ayrılamadıklarını ifade ederek, "Bayram olmasına rağmen yaylada çalışmaya devam ediyoruz. Koyunların her gün sağılması gerekiyor. İşleri erteleme şansımız yok. O nedenle bayramlarda, özel günlerde sürekli çalışmak zorundayız." dedi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:44 Kaynak: AA
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