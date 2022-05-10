Göçerler, kar ve tipi nedeniyle Faraşin Yaylası'nda mahsur kaldı - Son Dakika

Şırnak'tan hayvanlarıyla Hakkari'ye gitmek için yola çıkan göçerler, kar ve tipi nedeniyle Faraşin Yaylası'nda mahsur kaldı.

Kışlaklarda 6 ay yaşamlarını sürdüren göçerler, havaların ısınmasıyla hayvanlarını yaylalara götürmek için zorlu yolculuğa başladı.

Cizre ilçesinden Hakkari'ye gitmek için 15 gün önce yola çıkan göçerler, yolda aniden bastıran kar ile tipiye hazırlıksız yakalandı.

2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'nda mahsur kalan göçerler, Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyündeki evlere sığındı.

Göçerlerden Servet Polat, dün başlayan ve sabaha kadar süren kar ve tipi nedeniyle 700 hayvandan oluşan sürüsüyle Faraşin Yaylası'nda mahsur kaldığını söyledi.

Köylülerin yardımıyla hayvanları ağıla aldıklarını, vatandaşların evlerine misafir olduklarını anlatan Polat, köylülere yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Polat, yolda birkaç hayvanının da telef olduğunu belirterek, "Göçerlik zor. Buradaki vatandaşlar olmasaydı hayvanlarımız ölecekti. Sağ olsunlar ağıl verdiler, evlerini bize açtılar. Karın dinmesini bekliyoruz. Bu şekilde yola çıkmamız imkansız. Havaların düzelmesiyle tekrar yolumuza devam edeceğiz." dedi.