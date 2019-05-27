Son Dakika Haberleri: Göçerler Muş yaylalarına gelmeye başladı

Göçerler Muş yaylalarına gelmeye başladı

2 saat önce

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde etkili olan sıcaklar nedeniyle hayvanlarını yaylaya çıkarmak zorunda kalan göçerler, Muş'un yüksek rakımlı bölgelerini tercih ediyor.

Göçerler Muş yaylalarına gelmeye başladı, System.String[]
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde etkili olan sıcaklar nedeniyle hayvanlarını yaylaya çıkarmak zorunda kalan göçerler, Muş'un yüksek rakımlı bölgelerini tercih ediyor.
Yaz dönemini geçirmek için Siirt'ten Muş'a gelen göçerler, yaylalarda çadırlarını kurarak hayvanlarını otlatmaya başladı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinden Muş'un Korkut ilçesine bağlı Tanköy yaylasına gelen Ahmet Çelik, bulundukları bölgede hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle hayvanların bakımının zorlaştığını anlattı.
Bu nedenle hayvanları yaylalara çıkardıklarını belirten Çelik, şöyle dedi:
"Buraya yeni geldik. Çadırlarımızı kurmaya başladık. 6 ay burada kalacağız. Elde ettiğimiz sütü, peyniri ve yağı satarak gelir elde ediyoruz. Hayvancılık mesleği büyüklerimizden kalan bir meslektir. Hayvan sahipleri olarak Muş'ta kiraladığımız yaylalarda konakladık. Süremiz bittiğinde köyümüze döneceğiz."
Göçerlerden Leyla Çelik de günde iki kez koyun sağdıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Akrabalarımızın büyük bir kısmı Kurtalan'da yaşıyor. Onlarla iletişimi sağlamak için kurduğumuz güneş paneli ile telefonlarımızı şarj ediyoruz. Elektriğimizi de buradan temin ediyoruz. Muş güvenli bir bölge olduğu için 2 yıldır bu yaylalara geliyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:06 Kaynak: AA
Kurtalan, Güneydoğu Anadolu, Muş, Güncel
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