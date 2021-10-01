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Göçerler yaylalardan dönüyor - Son Dakika

Göçerler yaylalardan dönüyor

01.10.2021 21:27

Göçerler yaylalardan dönüyor Kahramanmaraş'taki göçerlerin yayla dönüşüne, doğurganlığı ve bereketi simgeleyen develer de eşlik etti Göçerlere dönüşlerinde karşılama etkinliği düzenlendiKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta geçimini hayvancılıkla sağlayan göçerler, yaklaşan kış mevsimi öncesi...

Göçerler yaylalardan dönüyor

Kahramanmaraş'taki göçerlerin yayla dönüşüne, doğurganlığı ve bereketi simgeleyen develer de eşlik etti

Göçerlere dönüşlerinde karşılama etkinliği düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta geçimini hayvancılıkla sağlayan göçerler, yaklaşan kış mevsimi öncesi yaylalardaki konaklamalarını sonlandırarak ovalara iniyor.

Kahramanmaraş'ta konar göçer olarak geçimlerini hayvancılıkla sürdüren vatandaşlar, 6 aylık yaz dönemini Ahir Dağı, Milcan ve Engizek yaylalarında geçirdi.

Yaylalarda, üretilen sütün bir kısmıyla dondurma sektörü desteklenirken, bir kısmıyla da keçi peynirleri üretildi.

Göçerlerin yayla dönüşüne, doğurganlığı ve bereketi simgeleyen develer de eşlik etti. Yörük kadınların beşikleriyle birlikte göç yoluna dizilmesi, deve ve diğer taşıyıcı hayvanların yolculuğu görsel bir şölene dönüştü.

Pazarcık İlçesi'nde düzenlenen etkinlikte, develerle birlikte göç yoluna dizilen konar göçerler, Mahkan Dağından ovaya sürüleriyle birlikte inerken yolda karşılandılar. Etkinlikle Yörük kültürünün yaşatılmasıyla birlikte kardeşliğin, birlik ve beraberliğin tesis edilmesi de amaçlandı.

Pazarcık Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, "Geleneğimizi yaşatıyoruz. Aynı zamanda küçük baş hayvancılığımızın en yoğun olarak yapılan bölge. Halı dokuma, yayık ayran ve yağ ile eski oyuncakları burada gördük. Bunların tekrardan canlandırılması için böyle bir etkinlik düzenledik" dedi.

Keçi Birliği Başkanı Vakkas Kuzu ise, bol ve bereketli bir kazancın sağlandığını söyledi.

Göçebe Bilal Çırak, "Hayvanlarımızı otlattık, peynir ve süt üretimi yaptık" dedi.

Yaklaşık 1 milyon 200 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu Kahramanmaraş'ta, konar göçer hayatı yaşayan ve bölgede göçerler ismiyle anılan üreticiler, bu yıl 400 bine yakın keçi ve koyunu yaylalara çıkmıştı.

Göçerler yaylalardan dönüyor
Göçerler yaylalardan dönüyor
Göçerler yaylalardan dönüyor
Göçerler yaylalardan dönüyor

Kahramanmaraş, Ahir Dağı, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Göçerler yaylalardan dönüyor - Son Dakika


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