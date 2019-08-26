Göçerlere güneş enerjili banyo ve tuvalet

DOĞU Anadolu Proesi (DAP) İdaresi Başkanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Meraların iyileştirilmesi projesi' kapsamında Erzurum'da göçerlerin kullandığı yaylalara güneş enerjiliş banyo ve tuvalet kurmaya başladı. Aziziye ilçesindeki Kuzgun Yaylası'na 7 ayrı noktaya banyo ve tuvalet kuruldu. DAP Başkanı Adnan Demir, çadırlarda yaşamlarını sürdüren göçerlerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Erzurum'a ait yaylalarda hayvancılık yapmak için başta güneydoğu olmak üzere çeşitli bölgelerden gelen göçerler için DAP İdaresi Başkanlığı tarafından yeni bir çalışma başlatıldı. Yaz boyunca çadırlarda kalan göçerlerin hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyen DAP İdaresi Başkanlığı, yaylalara güneş enerjisiyle çalışan banyo ve tuvalet kurmak için proje hazırladı. İlk olarak 150 göçer ailenin yaşadığı merkez Aziziye ilçesindeki Kuzgun Yaylası'nda 7 ayrı noktaya güneş enerjisiyle ısıtılan banoy ve tuvalet konuldu. İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ile birlikte göçerleri kaldıkları yaylada ziyaret eden DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, göçerlerle görüştü. Yaylaya yapılan tuvalet, banyolardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren göçerler, temizlik ihtiyaçlarını artık çok daha rahat giderdiklerini belirtti.

Büyük ve küçükbaş hayvancılık alt yapısının geliştirilmesi ve verimliliğin artırılmasının ülke ekonomisi açısından çok önemli olduğunu belirten Başkan Demir, kilometrelerce uzaklıktan gelip, üretim için emek harcayan çiftçilerin hayatını kolaylaştırmak ve hayvancılığın daha modern şartlarda yapılması yönünde çalıştıklarını söyledi.

Mera altyapısının iyileştirilmesi kapsamında çalışmaların geçen yıl başlatıldığını ifade eden Demir, şunları söyledi:

"Geçen sene başlatmış olduğumuz mera altyapısının iyileştirilmesi kapsamında mera yolunun yapılması, hayvan içme suyu iletim hatlarının yapılması, insanlarımızın temiz su ihtiyacının karşılanması, sıcak suyla (güneş enerjili) üreticilerin banyo ihtiyacının giderilmesi, tuvalet ihtiyacının karşılanması, hayvanlar için gölgeliklerin yapılması gibi desteklerle bir nebze olsun bu sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Söz konusu alanlarda geçimini hayvancılıkla sağlayan yetiştiricilerimizin hayatlarının kolaylaştırılması halinde mevcut olan meraların otlatma kapasitesini dikkate alarak daha fazla hayvanı bünyesinde barındırabilecek şekilde yetiştiriciliğin yapılacağına inanıyoruz. Çiftçilerimizin memnuniyetleri bizi daha çok memnun etti. Bu işte kurumlar arası işbirliğinin daha da geliştirilerek bu tip hizmetleri yaygınlaştırmamız gerekiyor. Çiftçilerimizin memnuniyeti bizim memnuniyetimizdir. İnşallah diğer meralara da yine Tarım ve Orman İl Müdürlüklerimizle işbirliği içerisinde bu hizmetleri yaygınlaştırmayı arzu ediyoruz."