Göçerlerin 6 günlük zorlu yolculuğu - Son Dakika
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Göçerlerin 6 günlük zorlu yolculuğu

10.05.2022 21:14

Göçerlerin 6 günlük zorlu yolculuğu Irak sınırında 300 koyunla yola çıkan göçerler, günler sonra Yüksekova'ya vardı Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinde 300 koyunla yola çıkan göçerler, 6 gün sonra Yüksekova'ya ulaştı.

Göçerlerin 6 günlük zorlu yolculuğu

Irak sınırında 300 koyunla yola çıkan göçerler, günler sonra Yüksekova'ya vardı

HAKKARİ - Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinde 300 koyunla yola çıkan göçerler, 6 gün sonra Yüksekova'ya ulaştı.

Derecik ilçesinde kış boyunca hayvanlarına bakan göçerler, ilkbaharın başlamasıyla Yüksekova'ya doğru yol aldı. 2 bin 500 rakımlı Doski Vadisi'ne doğru yol alan göçerlerin 300 koyunla karayolundaki yolculuğu ise güzel görüntüler oluşturdu.

6 günde Yüksekova'ya ulaştıklarını belirten Hamit Alkan, "Biz Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinden geliyoruz. 6 gündür yoldayız. Şimdi biraz dinleyip Doski Vasi'nde bulunan Mergezer tarafına gideceğiz. Oradan da yaylaya çıkacağız ve 6 ay boyunca da orda kalacağız. 6 ay boyunca orda koyunlarımıza bakacağız. Orada koyunlarımızı sağacağız, peynirimizi yapacağız. Biz de geçimimizi böyle yapıyoruz. Zor ama mecburuz evimize bakmak zorundayız" dedi.

Göçerlerin 6 günlük zorlu yolculuğu
Göçerlerin 6 günlük zorlu yolculuğu
Göçerlerin 6 günlük zorlu yolculuğu
Göçerlerin 6 günlük zorlu yolculuğu

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Göçerlerin 6 günlük zorlu yolculuğu Göçerlerin 6 günlük zorlu yolculuğu Yüksekova'da üretilen 'Çirek peyniri' coğrafi işaret tescil belgesi aldı Yüksekova'da üretilen 'Çirek peyniri' coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Yüksekova, Derecik, Hakkari, Irak, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Göçerlerin 6 günlük zorlu yolculuğu - Son Dakika


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