Son Dakika Haberleri: Göçerlerin atlarla zorlu yayla yolculuğu
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Göçerlerin atlarla zorlu yayla yolculuğu

1 saat önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yaz aylarını hayvanlarıyla Munzur ve Mercan dağlarının yüksek kesimlerinde geçiren göçerler, taşınma ve yayla değişimi sırasında kullandıkları atlarla zorlu bir yolculuk yapıyor.

Göçerlerin atlarla zorlu yayla yolculuğu, System.String[]
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yaz aylarını hayvanlarıyla Munzur ve Mercan dağlarının yüksek kesimlerinde geçiren göçerler, taşınma ve yayla değişimi sırasında kullandıkları atlarla zorlu bir yolculuk yapıyor.

Yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için Tunceli'nin Çemişgezek, Mazgirt ve Hozat ilçelerinden gelerek Ovacık'taki yaylalara çıkan göçerler, araçlarla ulaşımın sağlanamadığı Munzur ve Mercan dağlarındaki bazı noktalara atlarla gidiyor.

Köyden yaylaya eşya taşımada, yayladan köye peynir getirmede ve yaylalar arası göçte atlardan faydalanan göçerler, tehlikeye aldırış etmeden dik yamaçlı ve karlı patikalardan geçiyor.
Göçerler, saatler süren zorlu yolculuğun ardından 3370 rakımdaki yaylalara ulaşarak, burada atların üzerindeki eşyaları indirip çadırlarını kuruyor.

Yayla yerinde bir süre atları dinlendiren göçerler, bu defa koyun ve keçi sağımından elde edilen sütle yapılan peynirleri atlara yükleyip, satmak üzere köye getiriyor.

Göçerlerden Çağdaş Çakmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluktan beri yaylaya çıktığını söyledi.

Çakmaz, yaylaya geliş ve gidişlerde atları kullandıklarını belirterek, "Bu dağlarda atlar bizim için çok önemli. Çünkü her yaylaya araç yolu bulunmuyor, bu yüzden de iki ya da üç at besliyoruz. Atları yaylalardan köye gidişlerde, yaylaya çıkışlarda ve peynir taşımada kullanıyoruz. Atlarla yolculuklarımız genellikle zor geçiyor. Bazı yerlerde yollar bozuk olduğundan atlar devriliyor." dedi.
Çemişgezek, Tunceli, Munzur, Ovacık, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:30 Kaynak: AA
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