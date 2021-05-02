Göçerlerin yaylalara yolculuğu başladı - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesindeki göçerler, sürülerini Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta'daki yaylalara çıkarmak için yollara düştü.

Havaların ısınmasıyla Ege'deki göçerlerin yolculukları başladı.

Didim ilçesinden yola çıkan Turan Aydın ve ailesi de 1200 küçükbaş hayvanın olduğu sürüyle Germencik ilçesine ulaştı.

Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış aylarında deniz kıyılarında yazın da yaylalara çıktıklarını belirtti.

Didim'de yaklaşık 4 ay kaldıklarını aktaran Aydın, "25 gün önce Didim'den yola çıktık. Hayat bu. Yollarda konaklıyoruz sonra da yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Aydın, yolculuğun büyük kısmını yaya olarak yaptıklarını, yürümenin zor olduğu yerlerde de kamyonlarla hayvanları taşıdıklarını ifade etti.

Göçerliği sevdiğini aktaran Aydın, "Dünyaya yeniden gelsem yine bu hayatı yaşamak isterim." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hayatlarını çok da etkilemediğini aktaran Aydın, işlerini yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Eşi Fatma Aydın (50) da küçüklüğünden beri hayvancılıkla uğraştığını belirterek, "Hayatımdan memnunum. Çevremizdekiler 'Bu işi yapmayın rahatınıza bakın.' diyorlar ama biz bu meslekten vazgeçemiyoruz. Çok şükür bu işten geçiniyoruz. Yaylalara göçer, çadırlarımızı kurar, yaylalarda çocuklarımızla birlikte çalışırız ekmek parası için." dedi.

Göçerleri ziyaret eden Aydın İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nazmi Koşar da göçerlerin ülke ekonomisine önemli katkısı olduğunu söyledi. ??????