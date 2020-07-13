Göçerlerin çadır kurduğu bölgeye gelen boz ayı korkuya neden oldu - Son Dakika

Göçerlerin çadır kurduğu bölgeye gelen boz ayı korkuya neden oldu

- Göçerlerin çadır kurduğu bölgeye gelen boz ayı korkuya neden oldu Hakkari'nin Nebırnav Yaylası'nda aç kalan boz ayı göçerlere ait çadırların bulunduğu bölgeye gelmesi korku ve paniğe neden oldu.

- Göçerlerin çadır kurduğu bölgeye gelen boz ayı korkuya neden oldu

Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Nebırnav Yaylası'nda aç kalan boz ayı göçerlere ait çadırların bulunduğu bölgeye gelmesi korku ve paniğe neden oldu.

Hakkari'ye 60 kilometre mesafede bulunan Nebırnav Yaylası'nda aç kalan bir boz ayı, gündüz vakti göçerlere ait çadırların bulunduğu alana inince kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Göçerlerden Abdullah Şengöz, cep telefonuyla ayıya yanaşıp görüntülerken, dakikalarca etrafı gözetleyen ayı ise kalabalıktan rahatsız olup sessizce uzaklaştı. Hava kararınca tekrar çadırların olduğu tarafa gelen ayı, bir süre sonra gecenin karanlığından kayboluyor.

İlk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını ifade eden göçerlerden Abdullah Şengöz, ayının sakin tavırlarının aç olduğunu gösterdiğini dile getirerek, "Akşam saatlerinde çadırlarımızın olduğu alana bir boz ayı indi. Yaylada korku ve paniğe neden oldu ve çok şaşırdık. İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Yani gece ayı ve kurtların geldiğini çok gördük. Ama gündüz vakti ve çok sakin bir şekilde ayının gelmesi bizi epey şaşırttı. Muhtemelen acıkmış ya da sürüden ayrı düşmüş. Sürekli etrafı gözlüyordu. Bende bu durumu cep telefonumdan kayda aldım. Rahatsız olduğundan dolayı uzaklaştı. Fakat gece yine geldi. En son karanlıkta uzaklaştı" dedi.

Hakkari, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Göçerlerin çadır kurduğu bölgeye gelen boz ayı korkuya neden oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı 15:03 Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti 14:46 Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada 14:39 Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım 14:28 Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek 14:04 Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış 13:55 Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar 13:27 Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı 13:25 Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
15:25
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
15:23
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
15:18
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
15:18
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
15:07
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
15:03
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
14:46
Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım
14:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 17:27:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Göçerlerin çadır kurduğu bölgeye gelen boz ayı korkuya neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]