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Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu -

6 saat önce

Van ve Bitlis'teki yaylalarda, yaz aylarında konaklayan göçerler, havanın soğumasıyla evlerine dönmeye başladı.

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Van ve Bitlis'teki yaylalarda, yaz aylarında konaklayan göçerler, havanın soğumasıyla evlerine dönmeye başladı. Mardin'in Nusaybin ilçesindeki evlerine, 3 ayı bulacak yolculuğa çıkan göçerler, cep telefonlarını şarj etme ve çadırlarındaki aydınlatma ihtiyaçlarını seyyar güneş panelleriyle gideriyor.

Kış mevsiminin etkili olmasıyla Van ve Bitlis'teki yaylalarında yaz boyunca kalan göçerlerin evlerine dönüşleri başladı. Batman'ın Gercüş ilçesi üzerinden Mardin'in Nusaybin ilçesindeki evlerine dönüş yolculuğuna çıkan göçerler, bazen kara yolunu bazen de arazi ve dağlık alanları kullanıp, birçok zorlukla da karşı karşıya kalıyor. 3 ay süren yolculuklarında göçerler, çadırlarındaki aydınlatma ve cep telefonlarını şarj etmek için seyyar güneş panelleri kullanıyor.Göçerlerden Ali Türkoğlu, dağlık alanlar ile kara yollarını kullanarak, eve dönmeye çalıştıklarını söyledi. Türkoğlu, zorlu yolculuk sırasında, bazen sürücülerin araçlarıyla sürülerine çarpması sonucu hayvanlarının telef olduğunu belirterek, 3 ay yollarda kalıyoruz. Hem dağ yolunu hem de kara yolunu kullanıyoruz. Yağmurlu ve çamurlu yollarda çok zorlanıyoruz. Bitlis'ten geliyoruz. Mardin'in Nusaybin ilçesine gidiyoruz. Göçerlik çok zahmet gerektiren bir iştir. Geçen gün kara yolunda ilerlerken bizim arkadaşların sürüsüne araç çarptı. Hem mağdur oluyoruz hem de karşı tarafın aracını yapmak zorunda kalıyoruz dedi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:33 Kaynak: DHA
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