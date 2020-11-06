Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu başladı - Son Dakika

Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu başladı

Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu başladı Van, Ağrı, Bitlis ve Muş yaylalarında hayvanlarını otlatan göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu başladı.

Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu başladı BATMAN - Van, Ağrı, Bitlis ve Muş yaylalarında hayvanlarını otlatan göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu başladı. Doğu Anadolu yaylalarında 5 ay boyunca hayvanlarını otlatan göçerler, kış ayına girmeden Batman, Mardin, Siirt ve Diyarbakır gibi bölgelere dönmek için göç etmeye başladı. Batman'da Raman Dağı güzergahını kullanarak buradan Mardin'in Nusaybin ilçesine dönen göçerler günde yaklaşık 7 kilometre yol aldıklarını söyledi. Batman'ın Hasankeyf ilçesinden geçip Mardin'e giden göçerler Doğu Anadolu yaylalarının iklim yapısının süt ve süt ürünlerine önemli katkı sağladığını belirtti. Yolculuklarının yaklaşık 30 gün sürdüğünü aktaran göçerler havaların soğuduğu için dönüş yolculuğuna başladıklarını ifade etti.

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