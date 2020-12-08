- Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor - Son Dakika

- Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor

08.12.2020 13:52

- Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor Havaların soğumasıyla beraber Van, Bitlis gibi illerden gelerek Batman'ın Gercüş ilçesi üzerinden Mardin'in Nusaybin ilçesi yaylalarına giden göçerlerin zorlu yolculuğu devam ediyor.

- Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor

BATMAN - Havaların soğumasıyla beraber Van, Bitlis gibi illerden gelerek Batman'ın Gercüş ilçesi üzerinden Mardin'in Nusaybin ilçesi yaylalarına giden göçerlerin zorlu yolculuğu devam ediyor.

Göç yolculuğuna başlayan göçerler bazen karayolunda bazen de arazi ve dağlık alanlardan geçerken çoğu zorluklarla karşı karşıya geliyor. Karayollarını kullanırken arabaların tehlikesiyle, dağlık alanlardan geçerken de uçurumlarla karşı karşıya gelen göçerler senede yaklaşık 3 ay boyunca yollarda olduklarını söyledi. Bitlis'ten gelerek Gercüş'ten geçip Mardin'in Nusaybin ilçesine doğru giden göçerler hayvanlarını yazın serin bölgelere kışın ise sıcak bölgelere naklediyor.

Göçerler enerji ihtiyacını güneş panelleriyle karşılıyor

Sürekli kırsal bölgelerde kalan göçerler, çadırlarını aydınlatmak, cep telefonlarının bataryasını şarj etmek ve el fenerleri için güneş panellerinden faydalanıyor. Zor şartlar altında yaşamını sürdüren göçerler, "2-3 ay yollarda kalıyoruz, Hem dağ hem de karayolunu kullanıyoruz yağmurlu ve çamurlu yollarda çok zorlanıyor. Bitlis'ten geliyoruz Mardin'in Nusaybin ilçesine gidiyoruz. Şu an kar yağmur ve soğuktan dolayı Bitlis ve Muş'u bırakıp Mardin'e geçeceğiz. Yolların derdi çekilmiyor, çok zahmetli bir iştir göçerlik" dedi.

Dünya genelinde hissedilmeye başlanan kuraklık nedeniyle mevsim şartlarına göre sürekli yer değiştirmek durumunda kalan göçerler yağışların bu sene az olmasından dolayı hayvanlarını iyi bir şekilde otlatamadı. Meralarda otların azalmasından dolayı beslenemeyen hayvanların ne sütünden ne de etinden faydalanmayan göçer bu sene zarar ettiklerini kaydetti.

Başova köyü sakinlerinden Avaş Ekmen, "Göçerlerimize sahip çıkmalıyız onlara sürekli yardımcı olmamız gerekir. Onlar olmadan et ve süt ihtiyacımızı kimler karşılayacak, bunlar bizim göçerlerimiz. Tüm Türkiye'miz için hayvancılık yapıyorlar. Herkesin ve bütün köylerin bizim gibi duyarlı olmasını ve onlara iyi davranmasını istiyoruz. Çoğu zorluklarla karşı karşıya geliyorlar" diye konuştu.

- Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
- Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
- Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
- Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
- Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
- Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
- Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
- Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
- Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
- Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
- Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor

Nusaybin, Gercüş, Bitlis, Mardin, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam - Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor - Son Dakika


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