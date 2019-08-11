Son Dakika Haberleri: Göçerlerin zorlu yayla serüveni Kurban Bayramı'nda da sürüyor
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Göçerlerin zorlu yayla serüveni Kurban Bayramı'nda da sürüyor

34 dakika önce

Göçerlerin zorlu yayla serüveni Kurban Bayramı'nda da sürüyorBİTLİS - Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde havaların ısınmasıyla birlikte yaylalara çıkan göçerlerde Kurban Bayramı renkli geçiyor.

Göçerlerin zorlu yayla serüveni Kurban Bayramı'nda da sürüyor
BİTLİS - Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde havaların ısınmasıyla birlikte yaylalara çıkan göçerlerde Kurban Bayramı renkli geçiyor.
Yıllın beni dönemlerinde hayvanlarına verimli otlar bulmak amacıyla yer değiştirmek zorunda kalan göçerler, bayramı da yaylada geçiriyorlar. Bitlis'in Duap Yaylasına gelen Siirtli göçerler, bayram namazını kıldıktan sonra serin yaylada kavurma yiyip, çadırları ziyaret ettiler.
Yaylada doğup yaylada yaşayan Habib Keşli (75), gazetecileri yaptığı açıklamada, "İlkbaharda buraya gelerek yaklaşık 4 ay boyunca burada kalıyoruz. Bayramları da yaylada kutluyoruz. Bayram günleri sabah kalkıp namaz kıldıktan sonra tek tek çadırları dolaşıyoruz" dedi.
Metin Keşli isimli göçer ise, "Bu gün Kurban Bayramı. Bizler yine dağlardayız. Hayvancılık için buraya geliyoruz. Çoluk çocuk bu dağlarda yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Göçerlerin bu sene zor günler geçirdiklerini de sözlerine ekleyen Keşli, "İlkbaharda yağmur yağmadığı için kuraklık var. Ot az olduğu için göçerler zarar gördü. Geçen yıl 800 TL'den aldığımız arpayı şimdi bin 350 TL'ye satıyorlar. Çok fark var. Hayvancılığa destek ve yardım yapılmazsa zor durumda kalacağız. Yetkililerden bize destek verelerini istiyoruz" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 05:43 Kaynak: İHA
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