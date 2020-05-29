Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu - Son Dakika

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde göçerler, havaların ısınmasıyla yüksek kesimlere ve yaylalara gitmek için yola çıktı.

İlçede kışı geçiren göçerler, sıcak havanın etkisi ile Kulp'un yüksek kesimlerine ve özelikle kırsal Alaca Mahallesine bağlı Şenyayla'ya gitmek için yola koyuldu.

Havaların ısınmasıyla hayvanlarını kışlaklardan çıkaran göçerlerin zorlu yayla yolculuğu sürüyor.

Yaylaya gitmek için yaklaşık bir hafta yol yürüyen göçerler, en çok da Şenyayla'yı tercih ediyor.

Göçerlerden Hasan Yıldırım, bu sene koronavirüs nedeniyle eğitimi ara verilmesinden dolayı yola erken çıktıklarını söyledi.

İşlerinin sor olduğunu ancak tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu dile getiren Yıldırım, "Yola çıkmadan önce bir iki hafta yayla hazırlığı yapmaktayız. Zorlu yolculuğun adından ulaştığımız yaylada ise yaklaşık 5 ay kalıyoruz." dedi.