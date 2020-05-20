Göçerlerin zorlu yolcuğu başladı - Son Dakika

HAYVANLARI için mevsim şartlarına göre sürekli yer değiştirmek durumunda kalan göçerler, hava sıcaklıklarının artmasıyla yaylalara doğru yolculuğa başladı. Batman'ın Gercüş ilçesinde çadırlarda kalan ve hayvanları için sürekli yer değiştiren göçerlerin yaşamı, başlattıkları yolculukla daha da zorlaşıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte Mardin 'in Nusaybin ilçesindeki yaylalarından dönen göçerler Batman'ın Gercüş ilçesinden geçerek, Van Muş 'ta bulunan serin yaylalar yerleşecek. Bazen kara yolunu bazen de arazi ve dağlık alanlardan geçtikleri sırada zorluklarla karşı karşıya kalan göçerler, yolculukla birlikte yaşamları da zorlaşıyor.

GECE ÇADIRDA, GÜNDÜZ DE YOLLARDALAR

Küçükbaş hayvanları için yılın farklı dönemlerinde yer değiştirmek durumunda kalan, çadırlarda yaşayan ve ömürleri adeta sürülerin peşinde geçen göçerlerden Salim Temel, teknolojiden sosyal hayata kadar pek çok imkandan mahrum bir yaşam sürmek zorunda kaldıklarını söyledi. Yolculuk sırasında ailesiyle birlikte geceleri çadır kurup konakladıkların anlatan Temel, gündüzleri ise sürekli yollarda olduklarını ifade etti.

'BİZLERE YARDIMCI OLAN GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Binlerce hayvanla birlikte yaylalara yürüyerek, bölgede yüzlerce yıldır devam eden geleneğini de sürdürdüklerin anlatan Temel, "Yollara düştüğümüz zaman vatandaşlar bizimle çok uğraşıyor. Yaylalarda konaklamamıza ve çadır kurmamıza izin vermiyorlar. Bu konuda sağ olsunlar güvenlik güçleri bizlere çok yardımcı oluyorlar. Bize izin verdikleri için güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Nusaybin'den geliyoruz Bitlis'e doğru gideceğiz. Şu an Bitlis ve Muş ovalarında kar olduğundan dolayı yavaş yavaş ilerlemek zorunda kalıyoruz. Çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyoruz. Göçerlik zor bir iş sürekli yer değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bir gün burada bir gün başka yerde yaşamak zorunda kalıyoruz." dedi.