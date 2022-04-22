Göçerlerin zorlu yolculuğu başladı - Son Dakika
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Göçerlerin zorlu yolculuğu başladı

22.04.2022 23:30

Göçerlerin zorlu yolculuğu başladıHAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı köylerde çiftçilik yapanlar, yayla mevsiminin başlamasıyla hayvanlarıyla yaklaşık bir ay kalacakları Şemdinli yaylalarına doğru yola çıktı.

Göçerlerin zorlu yolculuğu başladı

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı köylerde çiftçilik yapanlar, yayla mevsiminin başlamasıyla hayvanlarıyla yaklaşık bir ay kalacakları Şemdinli yaylalarına doğru yola çıktı.

Zorlu kış mevsiminin ardından ilçede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, koyunlarını meralara ve ovaya çıkartmaya başladı. İlçede özellikle bazı yaylalarda karların erimemesiyle bazı vatandaşlar hayvanlarını bir ay boyunca Şemdinli tarafına götürmeye başladı.

Her sene aynı zorlu yolculuğu yaşadıklarını belirten Seyhan Geylan, "Bu sene kış çok yoğun geçti. Dağlarda hala kar var. Bizde bu zorlu şartlardan dolayı koyunlarımızı Şemdinli tarafına götürüyoruz. Bir ay boyunca eğer sıkıntı olmasa kalacağız ve tekrardan yine yola çıkıp Yüksekova'da bulunan yaylamıza döneceğiz. Yani her sene olduğu gibi yaz boyunca koyunlarımızı yaylarda besleyeceğiz. Çünkü şehir içinde olmuyor. Bizde kimseyi rahatsız etmeden aylarca yaylalarda kalıyoruz" dedi.

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Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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