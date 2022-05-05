Göçerlerin zorlu yolculuğu başladı - Son Dakika

Göçerler, havaların ısınmasıyla yüksek kesimlere ve yaylalara gitmek için yola çıktı.

Batman ve Mardin'den yola çıkan göçerler Diyarbakır'ın Kulp ilçesi güzergahından Muş'un Şenyayla bölgesine gidiyor.

???????Yolda zaman zaman hayvanlarıyla mola vererek, uygun yerlerde konaklayan göçerlerden Mahmut Yalçın, ailece göçer yaşam sürdüklerini belirtti.

Yalçın, büyük zorluklarla yolculuğu sürdürdüklerini ifade ederek, "Mesleğimiz zor ancak geçimimizi hayvancılık dışında sağlayabileceğimiz başka bir işimiz yok." dedi.