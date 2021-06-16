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GÖÇLE DOLAN YAYLALARDA 'TOPLANMA' UYARISI - Son Dakika

GÖÇLE DOLAN YAYLALARDA 'TOPLANMA' UYARISI

16.06.2021 10:19
GÖÇLE DOLAN YAYLALARDA 'TOPLANMA' UYARISI, System.String[]

KORONAVİRÜS vakalarının düşüşte olduğu Trabzon'da, yaz dönemi köy ve yaylalara göç edenlere, yeniden artış olmaması için evlerde toplu buluşmalardan kaçınılması çağrısı yapıldı.

KORONAVİRÜS vakalarının düşüşte olduğu Trabzon'da, yaz dönemi köy ve yaylalara göç edenlere, yeniden artış olmaması için evlerde toplu buluşmalardan kaçınılması çağrısı yapıldı. Vali İsmail Ustaoğlu, "Yaz dönemi itibarıyla oluşabilecek toplanmalara karşı uyarılarımızı yapıyor, tedbirlerimizi alıyoruz; ama en önemli tedbir, vatandaşın alacağıdır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 29 Mayıs-4 Haziran haftasının koronavirüs risk haritasında, Trabzon'da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 72,92'den 51,38'e geriledi. Aşılama ve beraberindeki tedbirler ile vakalarda düşüş eğiliminin sürdüğü kentte, yaz dönemini köylerin yanı sıra yaylalarda geçirenlere, tekrar artış olmaması için evlerde toplu buluşmalardan kaçınmaları çağrısı yapıldı.

'EN ÖNEMLİ UNSUR AŞILAMA'

Trabzon Valisi Ustaoğlu, yaz dönemi ile birlikte köy ve yayla evlerinde oluşabilecek toplanmalar, ile cenaze ve taziye ziyaretlerine karşı vatandaşın daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Ustaoğlu, 'Haftalık vaka durumları iller bazlı olarak paylaşılıyor. Trabzon'da ülke genelinde olduğu gibi düşüşler mevcut. Sadece geçen hafta önceki haftalara göre yükseliş oldu. Son 2 gündür buna rağmen ciddi düşüşler var. En önemli unsur da aşılanma. Son açıklamaya göre 40 yaş ve üzerine aşı açıldı. Normalleşme adına yapılabilecek en büyük çalışmaların başında aşılama geliyor. Bu noktada da vatandaşlarımız kulaktan dolma bilgilerle direnç göstermemeli. Aşıya ulaşılabilirlik noktasında da ilimizde bir sıkıntı yok. Vatandaşlarımızı bir kez daha aşı olmaya davet ediyorum' diye konuştu.

'VATANDAŞIN ALACAĞI TEDBİR ÖNEMLİ'

Toplu buluşmalardan kaçınılması gerektiğini söyleyen Vali Ustaoğlu, 'Geçen hafta ilimizde yaşadığımız bir toplu cenaze vardı. Maalesef bundan dolayı 30'un üzerinde pozitif vaka çıktı. Yine aynı şekilde birkaç küçük ilçemizde de buna benzer sıkıntılar yaşadık. Yaz dönemi itibarıyla oluşabilecek olan toplanmalara karşı da uyarılarımızı yapıyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz; ama en önemli tedbir vatandaşın alacağıdır. Yaz mevsiminde bir taraftan da turizm sezonu artık başladı. İlimize şu an Ürdün ve Körfez ülkelerinin farklı noktalarından seferler de başladı. Bu noktada el birliği ile tedbirlere uyarsak ve gerekli hassasiyeti gösterirsek üstesinden gelebileceğimize inanıyorum' dedi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÖÇLE DOLAN YAYLALARDA 'TOPLANMA' UYARISI - Son Dakika


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