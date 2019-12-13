Göçle gelen çocuğa bitki dikimiyle rehabilitasyon - Son Dakika
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Göçle gelen çocuğa bitki dikimiyle rehabilitasyon

6 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana'da ikamet eden göçmen çocukların mesleki eğitim, sosyal hizmet ve psiko-sosyal destek alanında gelişmelerini ve kaynaşmalarını sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Göçle gelen çocuğa bitki dikimiyle rehabilitasyon, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana'da ikamet eden göçmen çocukların mesleki eğitim, sosyal hizmet ve psiko-sosyal destek alanında gelişmelerini ve kaynaşmalarını sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Adana'ya göçle gelen ailelerin çocuklarına bu amaçla bitki dikimi gerçekleştirildi.


Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliği ile göçmen çocuklarına bitki dikimi (menekşe çiçeği) çalışması gerçekleştirdi.


Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen eğitsel ve farkındalık eğitimine Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakım Evleri'ndeki eğitmen, çocuklar ve aileleri katıldı. Eğitici ve öğretici anlamda yerel ve göçmen toplulukların kaynaşmasına olanak sağlayan faaliyette çocuklar, bitki dikiminin püf noktalarını öğrenerek güzel bir gün geçirdi.


Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bürokratları, 2020 yılında da çocukların eğitimine ve kaynaşmasına yönelik bu tip faaliyetlerin devam edeceğini söyledi. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:52 Kaynak: İHA
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