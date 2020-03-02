Göçmen akını Fransa'yı endişelendirdi - Son Dakika
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Göçmen akını Fransa'yı endişelendirdi

6 saat önce

Yunanistan sınırına yaşanan göçmen akınından endişe duyan Fransa'nın Maliye Bakanı Bruno Le Maire, sınırların korunması gerektiğini söyledi.

Göçmen akını Fransa'yı endişelendirdi, System.String[]

Yunanistan sınırına yaşanan göçmen akınından endişe duyan Fransa'nın Maliye Bakanı Bruno Le Maire, sınırların korunması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin sınır kapılarını açması sonrası Yunanistan sınırına yığılan göçmenler, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini endişelendirdi. Fransa da Yunanistan sınırındaki göçmenlerin AB ülkelerine gitmesi kaygısını yaşıyor.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire bugün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Öncelikle sınırları korumamız gerek. Çünkü Avrupa birliğinin sorumluluğu sınırlarını korumak ve sadece izin verilen kişilerin sınırlardan geçişini sağlamak" dedi. Le Maire, "AB pek çok diğer konuda olduğu gibi bu konuda da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye karşı tam bir kararlılık göstermeli" şeklinde konuştu.

Bruno Le Maire, Yunanistan, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:10 Kaynak: İHA
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