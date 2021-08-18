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Göçmen baskısına karşı İran sınırında güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı - Son Dakika

Göçmen baskısına karşı İran sınırında güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı

18.08.2021 00:58
Göçmen baskısına karşı İran sınırında güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı, System.String[]

Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla örülen modüler duvar çalışmaları devam ederken, güvenlik güçlerince korunan sınır hattında düzensiz göçmen geçişine geçit verilmiyor.

Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla örülen modüler duvar çalışmaları devam ederken, güvenlik güçlerince korunan sınır hattında düzensiz göçmen geçişine geçit verilmiyor.

İran ile sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor. Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sınırda kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yükseklik, 2 metre 80 santimetre genişlik ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına titizlikle yerleştirilirken, Van-İran sınırlarında 64 kilometrelik hatta yapılacak modüler duvar çalışmalarının ikinci etap çalışmalarına da geçildi. Güvenlik duvarı güzergahında paralel yapılacak hendek ve yolda sınır birlikleri de 7 gün 24 saat devriye gezerek gözetim altında tutacak.

Güvenlik güçleri göçmen baskısına karşı bölgede kuş uçurtmuyor

Özellikle Afganistan'da Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından İran sınırından Türkiye'ye düzensiz göçmenlerin baskısı beklenirken, alınan yoğun güvenlik önlemleriyle sınırda kuş uçurtmuyor. Sınır çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi ise sınır hattını havadan görüntüledi.

"Düzensiz göçmenler için tüm birimler seferber oldu"

İHA muhabirine konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, iki yıl önce Van'ın birçok noktasında düzensiz göçmen görmek mümkünken, günümüzde bunu görmenin neredeyse imkansız hale geldiğini belirtti. Düzensiz göçmenlerin kent merkezine gelişi konusunda tüm birimlerin seferber olduğunu ifade eden Vali Bilmez, "Sınırda maruz kaldığımız göç baskısında bir artış var. Ancak geçmişle kıyaslanmayacak kadar bütün kurum ve birimlerimiz bu anlamda seferber oldu. Sınırımızda 4 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğinde hendek kazıldı. Şu an bir taraftan modüler beton duvarı örülürken, üzeri için bir taraftan jiletli tel çekimi yapılıyor. Diğer taraftan sınır tugayımıza ilave olarak 76 lego ve monoblok kule kurularak tamamlandı. 44 sınır karakoluna ilave iki karakolun yapım çalışması devam ediyor. Sınır tugayımıza iki keşif ve iki komando birliği 18 zırhlı araçla desteğe geldi. İkinci hatta görev yapan jandarmaya destek amaçlı komando bölükleri desteğe geldi. Ayrıca bu yıl 35 tim, 50 zırhlı araç, 750 personelle Çaldıran ve Saray ilçelerimizde hem sınır hem de jandarma birliklerimize destek olmaktadır" dedi.

"Düzensiz göçmenlerin görüntüleri propaganda amaçlı paylaşılıyor"

Şehir merkezinde de düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar kapsamında şu ana kadar 47 'şok ev' ve 40'a yakın da müştemilatın güvenlik güçlerince yıktırıldığını dile getiren Bilmez, "Hatta bunlar yıktırıldığı esnada, jandarmadan şehre doğru kaçan göçmenler vatandaşlar tarafından farklı birçok noktada cep telefon kamerasıyla çekilip, sosyal medyada paylaşıldı. Şu an sosyal medyada paylaşılanların bir kısmını bu görüntüler oluştururken, bir kısmı da İran'dan çekilen görüntüler oluşturuyor. Sınırlar iyi tutulduğundan dolayı bazı organizatörlerin bu görüntüleri propaganda aracı amacıyla paylaştığını değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Bu yıl sınırda alınan önlemlerin geçen seneye göre üst düzeyde olduğunu ifade eden Bilmez, sınır hattında SİHA ve İHA'ların da en üst düzeyde kullanıldığını kaydetti. - VAN

Çaldıran, Türkiye, İran, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Göçmen baskısına karşı İran sınırında güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı - Son Dakika


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