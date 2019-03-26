Göçmen Botu Battı 4 Ölü Bir Kayıp - Çanakkale
45 dakika önce
- yaralıların botlarla gelişi, ambulansa taşınmaları, Göçmen botu battı 4 ölü bir kayıp.
- yaralıların botlarla gelişi, ambulansa taşınmaları, Göçmen botu battı 4 ölü bir kayıp
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:46 Kaynak: AA
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