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Göçmen botu battı: Bir bebek kayıp

1 saat önce

Göçmen botu battı: Bir bebek kayıp Bodrum Yalıkavak açıklarında içinde 15 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısının olduğu öğrenilen lastik bot battı Sahil Güvenlik ekipleri 15 kişiyi kurtardı, bir bebek kayıpMUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi açıklarında içerisinde...

Göçmen botu battı: Bir bebek kayıp

Bodrum Yalıkavak açıklarında içinde 15 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısının olduğu öğrenilen lastik bot battı

Sahil Güvenlik ekipleri 15 kişiyi kurtardı, bir bebek kayıp

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot battı. 15 düzensiz göçmenden 14'ü Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, bir çocuğun kayıp olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından bölgeye 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 4 Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde 14 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi (Türk) olmak üzere toplam 15 kişi denizden sağ olarak kurtarıldı.

Göçmenlerden alınan ilk ifadelerden lastik bot içerisinde toplam 16 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 bebeğin bulunması için arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor.

Göçmen botu battı: Bir bebek kayıp

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:35 Kaynak: İHA
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