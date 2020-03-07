Göçmen botunu batırmak isterken karasularımıza giren Yunan botu böyle kovalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Göçmen botunu batırmak isterken karasularımıza giren Yunan botu böyle kovalandı - Son Dakika

Göçmen botunu batırmak isterken karasularımıza giren Yunan botu böyle kovalandı

6 saat önce

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarından Yunan adalarına geçmeye çalışırken Yunan Sahil Güvenlik güçleri tarafından batırılmak istenen bottaki göçmenleri, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Göçmen botunu batırmak isterken karasularımıza giren Yunan botu böyle kovalandı, System.String[]

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarından Yunan adalarına geçmeye çalışırken Yunan Sahil Güvenlik güçleri tarafından batırılmak istenen bottaki göçmenleri, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Yunan botunun kovalanarak karasularımızdan çıkma anı görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.


Dün Dikili Bademli açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot tespit edilerek, içerisinde bulunan 9'u çocuk 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yunan Sahil Güvenlik unsurları ise göçmenleri taşıyan botu kovalarken Türk karasularına girdi. Türk karasularına giren Yunan botu, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kovalanarak uzaklaştırıldı.


"Yeterli mi komutanım?"


Yunan botunun karasularımızdan kovalanarak çıkma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kovalama esnasında, botu kullanan Sahil Güvenlik çalışanının, "Yeterli mi komutanım" dediği görüldü. - İZMİR

Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik küstah sözlerine yanıt verdi
Aksiyon filmi değil gerçek! Türk botunun, Yunan botunu kovaladığı anlar kamerada Tampon bölgede Yunan zulmü aralıksız devam ediyor Genç kadın, tek cümlelik not bırakıp odunlukta canına kıydı

Son Dakika Haberleri
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 19:01:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Göçmen botunu batırmak isterken karasularımıza giren Yunan botu böyle kovalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]