Göçmen çocuklar ağiz ve diş sağliği eğitiminde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göçmen çocuklar ağiz ve diş sağliği eğitiminde - Son Dakika

Göçmen çocuklar ağiz ve diş sağliği eğitiminde

7 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ankara Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezinde, göçmen çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı etkinliği düzenlendi.

Göçmen çocuklar ağiz ve diş sağliği eğitiminde, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ankara Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezinde, göçmen çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı etkinliği düzenlendi.


Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Evleri Şube Müdürlüğü tarafından Ankara Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezinde düzenlenen etkinlikte, diş hekimleri göçmen çocukları diş sağlığı hakkında bilgilendirdi.


Sokakta çalışan çocuklara ağız ve diş sağlığının önemi anlatılarak, doğru diş fırçalama teknikleri hakkında da eğitim verildi.


Farklı yaşlardaki göçmen çocukların katıldığı etkinlikte, diş fırçalama teknikleri diş maketi üzerinde uygulamalı olarak gösterildi.


Diş hekimi Zeynep Şahin tarafından yapılan diş taramalarında merkeze gelen çocuklar muayene edilerek, diş hastalıkları tek tek tespit edildi.


Çocuklara küçük yaşlarda ağız ve diş sağlığının önemini aşılamayı amaçladıklarını belirten Çocuk Evleri Şube Müdürü Esin Mızrak, "Ankara Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezinden destek alan çocuklarımızın diş sağlığını önemsediğimiz için onlara diş taraması yapmak istedik. Devamını da getirip tedavilerine öncülük etmeyi planlıyoruz. Çocukların sağlığını her zaman düşünmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sarhoş vatandaşı darbeden bekçilerin görüntüsü tepki çekti
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 bin lira tazminat ödeyecek Son dakika: HSK, Gezi Davası'na beraat veren mahkeme üyeleri hakkında inceleme başlattı Son dakika: Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, Hafter ile tüm müzakereleri askıya aldı

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 19:11:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Göçmen çocuklar ağiz ve diş sağliği eğitiminde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]