Göçmen çocukların yüzünü Bahçeli güldürdü - Son Dakika
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Göçmen çocukların yüzünü Bahçeli güldürdü

7 saat önce

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, Türkiye ile Yunanistan arasında bekleyen çocukların mağduriyetinin giderilmesi için kurulan 'Göçmen Kreşi' faaliyetlerine başladı.

Göçmen çocukların yüzünü Bahçeli güldürdü, System.String[]

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, Türkiye ile Yunanistan arasında bekleyen çocukların mağduriyetinin giderilmesi için kurulan 'Göçmen Kreşi' faaliyetlerine başladı.


Yunanistan - Türkiye sınırında bekleyen göçmen çocukların mağduriyetinin giderilmesi için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla kurulan 'Göçmen Kreşi' faaliyete başladı. Göçmen çocukların sığınağı haline gelen kreşte tüm gün, Ülkü Ocakları mensubu üniversiteli gençlerin gönüllü olarak katıldığı faaliyetler düzenleniyor. Göçmen çocuklara ayrıca MHP Lideri tarafından gönderilen bot, mont, kazak, temel gıda gibi yardımlar da yapılıyor.


MHP Lideri Devlet Bahçeli, Edirne İl Teşkilatı ve Edirne Ülkü Ocakları Başkanlığı'na talimat vererek, sınırda son derece zor şartlarda olan göçmen çocuklar için bir 'Göçmen Kreşi' oluşturulmasını istedi. MHP Liderinin talimatı üzerine ilgili birimler harekete geçerek bölgede çocukların hem ısınabilecekleri hem de tüm günlerini geçirebilecekleri bir kreş kurdu. Kreşin kurulmasıyla birlikte göçmen çocuklar günlerini burada geçirmeye başladılar. Çocuklara ihtiyaçları olan yardımlar da kreşte temin edilirken kreşe gelen çocukların sayısının da her gün arttığı öğrenildi. Kreşte ayrıca Edirne Ülkü Ocakları üyesi üniversiteli gençler de gönüllü olarak yardıma başladı. Gençler, boyama kitapları dağıtarak, oyun oynayarak ve çeşitli faaliyetler düzenleyerek çocukların gününü geçirmesine yardımcı oluyor.


"Yardım tırı sayısı 3'e ulaştı"


Öte yandan, Yunanistan'ın göçmenlere kötü muamelesi sürerken MHP Lideri Bahçeli'nin talimatıyla bölgeye gönderilen yardım tırı sayısı üçe ulaştı. Özellikle 0-10 yaş grubu çocuklar için kaban, çocuk botu, kıyafet, kazak, pantolon, oyuncaklarla birlikte battaniye, iç çamaşırı ile su, gıda, temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardımlar mültecilere dağıtılmaya devam ediyor. Yardımların, MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından görevlendirilen Edirne MHP İl Başkanlığı ve Edirne Ülkü Ocakları Başkanlığı organizasyonunda ve Edirne Valiliği, AFAD ekiplerini desteğiyle birlikte dağıtılıyor. - ANKARA

Devlet Bahçeli, Yunanistan, Türkiye, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:27 Kaynak: İHA
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