"Göçmen değil kardeşiz" sloganı ile yardıma konuşuyorlar - Son Dakika

"Göçmen değil kardeşiz" sloganı ile yardıma konuşuyorlar

16.02.2021 17:20

Malatya'da yardım faaliyetlerini sürdüren Kardeşlik Yardım Platformu, kentteki göçmenlerin ihtiyaçları için 'Göçmen değil kardeşiz' sloganı ile ailelerin yardımına koşuyor.

Malatya'da yardım faaliyetlerini sürdüren Kardeşlik Yardım Platformu, kentteki göçmenlerin ihtiyaçları için 'Göçmen değil kardeşiz' sloganı ile ailelerin yardımına koşuyor.

'Göçmen değil kardeşiz' sloganıyla gerçekleştirmiş oldukları yardım kampanyası ile 50 göçmen çocuğa mont ve bot yardımında bulunduklarını belirten Dernek Başkanı Yavuz Keskin, "İlimizde göçmen olarak bulunan farklı ırklardan, farklı kültürlerden, farklı ülkelerden gelerek yaşam mücadelesi vermeye çalışan yardıma muhtaç kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek adına taşın altına elimizi koyduk. Ufak çaplı yardımlar yaparak bu güzel kardeşlerimizin bir nebze olsa da yüzlerini güldürmeye, onlara umut olmaya çalışıyoruz. Bizler Malatya Kardeşlik Yardım Platformu olarak sadece bir vesileyiz. Bu ve bunun gibi çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen başta iş adamlarına, futbolculara ve yardımda bulunan diğer vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederek, çalınmadık kapı bırakmamak için gayret edeceğiz. Tek amacımız Allah rızasını kazanıp, insanları mutlu etmek. Şuna inanıyoruz ki bir gün her şey çok güzel olacak ve hayat paylaşınca güzel. Ekmeği paylaşmak ekmekten daha güzel, sesimizi duyurup daha güzel işler yapmak için desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Göçmen değil kardeşiz sloganı ile yardıma konuşuyorlar
Göçmen değil kardeşiz sloganı ile yardıma konuşuyorlar

Yavuz Keskin, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Göçmen değil kardeşiz' sloganı ile yardıma konuşuyorlar - Son Dakika


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