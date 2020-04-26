Göçmen denizanasının Antalya Körfezi'ndeki deniz çıyanlarına yem olması kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göçmen denizanasının Antalya Körfezi'ndeki deniz çıyanlarına yem olması kamerada - Son Dakika

Göçmen denizanasının Antalya Körfezi'ndeki deniz çıyanlarına yem olması kamerada

6 saat önce

Antalya'da araştırma dalışı yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Kızıldeniz'den göçen bir denizanasının deniz çıyanlarının saldırısına uğradığı anları su altı kamerasıyla görüntüledi.

Göçmen denizanasının Antalya Körfezi'ndeki deniz çıyanlarına yem olması kamerada, System.String[]

Antalya'da araştırma dalışı yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Kızıldeniz'den göçen bir denizanasının deniz çıyanlarının saldırısına uğradığı anları su altı kamerasıyla görüntüledi.

Kaleiçi Yat Limanı açıklarında araştırma ve eğitim dalışı yapan Prof. Dr. Gökoğlu, su altında görüntülediği bir deniz canlısının bilimsel adının Rhopilema Nomadica olan Kızıldeniz göçmeni bir denizanasını olduğunu tespit etti. Gökoğlu, bu sırada kadrajına giren başka bir deniz canlısını daha fark etti.

Bu canlının da Akdeniz'e özgü bilimsel adı Hermodice Caranculata olan deniz çıyanı olduğunu belirleyen Gökoğlu, denizanasının bu canlıya yem olduğu anların görüntüsünü de kaydetti.

Görüntülerde, denizanasının kurtulmak için çabalaması, yükselmeye çalışması ve bu gayretine rağmen deniz çıyanının avını bırakmaması yer aldı.

Gökoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz çıyanları ile denizanasının mücadelesini yansıtan anların kendisi için sürpriz ve unutulmaz olduğunu söyledi.

Her yıl nisan ve mayıs aylarında Antalya Körfezi'nden denizanası geçişlerinin olabileceğini anlatan Gökoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu türler batıya doğru ana akıntıyla sürüklenir ve bölgemizden geçiş yapar. İskenderun Körfezi'ne doğru çoğalırlar. Göç sırasında kütlesel su akıntısından çıkan bazı denizanaları kıyılar ve körfez içinde görülecektir. İnsana teması halinde hasar verebilir. Bunun için dikkatli olunmalıdır. Ekmeğini denizden kazanan balıkçılarımız için de risk yaratabilir. Korkmamıza da gerek yok çünkü deniz mevsimine doğru geçiş tamamlanacaktır."

"Her dalışta yeni şeyler keşfediyorum"

Deniz çıyanının avladığı denizanası hakkında bilgi veren Gökoğlu, denizanalarının caretta caretta türü deniz kaplumbağaları ve ay balığının başlıca besin kaynağı olduğunu belirtti.

Bu canlının tentakülleri (çoğunlukla omurgasızlarda olmak üzere bazı hayvan çeşitlerinde bulunan esnek, hareketli ve uzun bir organ) arasındaki boşluklara, istavrit, kupez, kuzu balığı gibi bazı balık yavrularının sığındığını aktaran Gökoğlu, "Deniz çıyanları ile mücadele eden bu denizanası ana akıntı yörüngesinden çıkarak Antalya Körfezi'nde başıboş dolaşmaya başlamış. Ana akıntıdan çıkan denizanalarının bir kısmı ya kıyılara vurur ya da deniz çıyanlarının hedefi olur. Deniz çıyanları zehir taşır. Dokunulduğunda kılları acı ve yanma yapar. Belki de çıyan zehrini bu tür canlılardan almaktadır. Bizim için çok ilginç bir görüntü oldu." diye konuştu.

Su altı yaşamın heyecan verici olduğunu ve 45 yıldır da dalış yaparak araştırma yaptığını aktaran Gökoğlu, her dalışında yeni şeyler keşfettiğini kaydetti.

Gökoğlu, bilimsel çalışmalarına devam edebilmek için dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının geçmesini de sabırsızlıkla beklediğini sözlerine ekledi.

Akdeniz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 11:36 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim ABD, "Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi" iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı Minik Zeynep, Afrika'daki babasını getirene 10 kutu şeker alacak Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti "Sigara almaya çıktım" diyen şahıs, polisler ceza kesince tepki gösterdi Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim Koronavirüsü yenip görevine dönen profesör: 40 yaş üstü çok dikkat etmeli 'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım
Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı         
17:59
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor         
17:52
Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak         
17:31
Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen adam hayatını kaybetti Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen adam hayatını kaybetti         
17:30
Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor         
17:28
İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz         
17:21
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor         
17:11
Brezilya efsanesi Ronaldo: Bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti Brezilya efsanesi Ronaldo: Bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti         
17:05
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak         
16:49
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz         
16:47
Karantinada duygularınızı besleyecek 10 romantik komedi önerisi Karantinada duygularınızı besleyecek 10 romantik komedi önerisi         
16:46
Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek         
16:37
Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor         
16:08
Zeki kablumbağa, idrarını yaparak aslana yem olmaktan kurtuldu Zeki kablumbağa, idrarını yaparak aslana yem olmaktan kurtuldu         
16:08
"Babam dilendiriyor" diyen çocuklara polis yardım eli uzattı         
16:07
ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım         
15:50
İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı         
15:42
Koronavirüsten korunmak için etil alkol ve dezenfektan içtiği iddia edilen şahıs öldü Koronavirüsten korunmak için etil alkol ve dezenfektan içtiği iddia edilen şahıs öldü         
15:40
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı         
15:30
Acun Ilıcalı, 2 yıl önce yüzünde oluşan şişliğin nedenini ilk kez anlattı: İyi huylu bir kitleydi, aldırdım Acun Ilıcalı, 2 yıl önce yüzünde oluşan şişliğin nedenini ilk kez anlattı: İyi huylu bir kitleydi, aldırdım         
14:59
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü         
13:59
Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi         
13:59
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde         
13:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti         
13:32
Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak? Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak?         
13:26
Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi         
13:26
Apartman boşluğundaki dervişin türbesi, görenleri şaşırtıyor! Ulaşmak neredeyse imkansız Apartman boşluğundaki dervişin türbesi, görenleri şaşırtıyor! Ulaşmak neredeyse imkansız         
13:19
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir         
13:06
Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir         
12:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2020 18:21:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Göçmen denizanasının Antalya Körfezi'ndeki deniz çıyanlarına yem olması kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]