"İnsanlar da böyledir. Bizler faklı etnik, kültürel yapılar içerisinde, çeşitli diller ve renklerle bir araya gelerek insanlığı oluşturuyoruz." diyen Sarıgöl, aşurenin tarihsel kökeni itibarıyla insanlığın ortak köklerini işaret ettiğini vurguladı.

GÖÇDER'den yapılan açıklamaya göre, göçmenlerin halkla kaynaşmasına katkı sağlanması, sosyal uyumlarının güçlendirilmesi, toplumlar arasındaki ortak kültüre dikkat çekilmesi için aşure günü etkinliği düzenlendi.

Kaynak: AA

Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GÖÇDER'den aşure ikramı - Son Dakika

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