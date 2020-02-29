Göçmen hareketliliği havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göçmen hareketliliği havadan görüntülendi - Son Dakika

Göçmen hareketliliği havadan görüntülendi

6 saat önce

Göçmenlerin bulunduğu sınır kapısı alanı ve tampon bölgenin havadan drone ile çekilmiş görüntülerü EDİRNE - Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen Edirne'de toplanıyor.

Göçmenlerin bulunduğu sınır kapısı alanı ve tampon bölgenin havadan drone ile çekilmiş görüntülerü EDİRNE - Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen Edirne'de toplanıyor. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Düzensiz göçmenlerin bulunduğu alan havadan görüntülendi.

Göçmen hareketliliği havadan görüntülendi

Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:53 Kaynak: AA
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