Göçmen hareketliliği havadan görüntülendi - Son Dakika

Göçmen hareketliliği havadan görüntülendi
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Göçmenlerin bulunduğu sınır kapısı alanı ve tampon bölgenin havadan drone ile çekilmiş görüntülerü EDİRNE - Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen Edirne'de toplanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:53 Kaynak: AA
Göçmenlerin bulunduğu sınır kapısı alanı ve tampon bölgenin havadan drone ile çekilmiş görüntülerü EDİRNE - Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen Edirne'de toplanıyor. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Düzensiz göçmenlerin bulunduğu alan havadan görüntülendi.
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