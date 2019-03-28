Son Dakika Haberleri: Göçmen Kaçakçıları Adliyeye Sevk Edildi

Göçmen Kaçakçıları Adliyeye Sevk Edildi

1 saat önce

Hatay'da sahte belgelerle göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen, aralarında polis memuru ve din görevlisinin de bulunduğu şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Göçmen Kaçakçıları Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Hatay'da sahte belgelerle göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen, aralarında polis memuru ve din görevlisinin de bulunduğu şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü Bürosu ekipleri, sahte evrak tanzim etmek suretiyle göçmen kaçakçılığı yaptıklarını tespit ettiği bir şebekeyi izlemeye aldı. 10 ayrı adrese baskın düzenleyen ekipler, aralarında polis memuru ve din görevlisinin de bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı. Şebekenin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen yabancı uyruklu kişilere 500 dolar karşılığında sahte evrak düzenledikleri tespit edildi.

Baskın yapılan adreslerde, 2 adet mühür basımında kullanılan metal parça, 1 adet mühür, 2 adet harddisk, 7 adet cep telefonu, 1 adet flaş bellek ve Suriyeli şahıslara ait geçici koruma kimlik belgeleri ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 14 şahıs adliyeye sevk edildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:19 Kaynak: İHA

Hatay, 3. Sayfa
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