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Göçmen kaçakçıları bunu da yaptı

34 dakika önce

Muğla'nın Datça, Bodrum ve Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollardan kaçış hazırlığında olan değişik ülkelere ait 97 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Göçmen kaçakçıları bunu da yaptı, System.String[]

Muğla'nın Datça, Bodrum ve Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollardan kaçış hazırlığında olan değişik ülkelere ait 97 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Kaçacakları tekneyi parçalar halinde getirdiler


Muğla'nın Datça ilçesinde gece saatlerinde bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Mobil Radar timi, Gavur deresi bölgesinde karada bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Ekiplerin karada yaptığı incelemede 16 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı olarak değerlendirilen bir Suriye ve bir Türk vatandaşı yakalandı.


Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bölgede yapılan aramada, düzensiz göçmenlerin kaçışında kullanılacağı değerlendirilen tekne parçaları bulundu. Olayda kullanılan 35 VF 357 plakalı araca da el konuldu. Parçalar halinde sahile getirildiği değerlendirilen tekne parçaları ile birlikte yakalanan iki göçmen kaçakçısı Datça İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.


Yine Datça Emecik Mahallesi güneyinde lastik bot ile ülkeyi terk etme nazırlığında olan 34, Bodrum Karadada açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı. Aydın'ın Didim ilçesinde ise Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot içinde 10 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Muğla ve Aydın illerinde bir gece içinde toplam 97 düzensiz göçmen ile iki göçmen kaçakçısı yakalanırken, yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla ve Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler. - AYDIN

Aydın, Muğla, Datça, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:24 Kaynak: İHA
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