Göçmen kaçakçıları güvenlik koridorunu aşmak için Van Gölü'nü kullanıyor - Son Dakika

Göçmen kaçakçıları güvenlik koridorunu aşmak için Van Gölü'nü kullanıyor

Ülkelerindeki savaş, ekonomik sıkıntılar, siyasi anlaşmazlıklar ve şiddet ortamından kaçarak Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan sığınmacılara organizatörlük yapan göçmen kaçakçıları, güvenlik güçlerine yakalanmamak için son yıllarda Van Gölü'nü ve ulaşım açısından riskli dağ yollarını kullanıyor.

Ülkelerindeki savaş, ekonomik sıkıntılar, siyasi anlaşmazlıklar ve şiddet ortamından kaçarak Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan sığınmacılara organizatörlük yapan göçmen kaçakçıları, güvenlik güçlerine yakalanmamak için son yıllarda Van Gölü'nü ve ulaşım açısından riskli dağ yollarını kullanıyor.

Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı

Başta Afganistan olmak üzere Pakistan, Bangladeş ve diğer Güney Asya ülkelerinden kaçan "umut yolcuları" ya Türkiye'de yaşamak ya da Türkiye üzerinden başka bir ülkeye gitmek için yola çıkıyor.

İran üzerinden yasa dışı yollarla sınırı geçerek Türkiye'ye giriş yapan sığınmacılar, İran'la en uzun kara sınırına sahip Van'ı adeta toplanma merkezi olarak görüyor. Van'dan ülkenin batısına, oradan da Avrupa ülkelerine geçmek isteyen sığınmacılar, yüklü miktarlarda para ödedikleri insan tacirleri tarafından sefalete terk ediliyor, insani olmayan şartlarda yolculuk yapmak zorunda bırakılıyor.

Güvenlik koridorunu aşmak için Van Gölü'ne yöneldiler

Daha önce genellikle kara yolunu kullanarak, araçların çeşitli bölmelerine gizledikleri sığınmacıları Van üzerinden batı illerine gönderen insan tacirleri, son yıllarda yol üzerindeki güvenlik koridorunu aşmak için alternatif yolları denemeye başladı.

Bunun için kırsal bölgelerdeki dağ yollarını, güvenlik noktalarının bulunduğu bölgelerdeki tali yolları kullanan ya da bu noktalara yakın bölgelerde sığınmacıları araçlardan indirerek yürümek zorunda bırakan göçmen kaçakçıları, birkaç yıldan bu yana Van Gölü'nü de alternatif güzergahlar arasına ekledi.

Gölü kullanarak Van'ın Tuşba, İpekyolu, Edremit ve Gevaş ilçelerindeki güvenlik noktalarına takılmadan Bitlis'e ulaşmaya çalışan kaçakçılar, böylece kısa sürede daha fazla sığınmacı taşıyarak daha çok para kazanma yolunu tercih etti.

Bunun için balıkçı teknelerinin yanaşabileceği kuytu noktaları belirleyen kaçakçılar, organizatörler tarafından getirilen sığınmacıları belirli bir ücret karşılığında (ortalama 100 dolar) hiçbir güvenlik önlemi almadan, can yeleği kullanmadan Bitlis'e götürmeye çalışıyor.

En fazla 15 kişinin binmesi gereken teknelere kapasitelerinin çok üzerinde yolcu bindiren insan kaçakçıları, sığınmacıları her an ölüm korkusu yaşadıkları 70 kilometrelik riskli bir yolculuğa çıkmak zorunda bırakıyor.

Van'da 27 Haziran'da Çitören Mahallesi'nden 2009'dan bu yana denizcilik belgesi alınmayan ve göle açılması yasal açıdan yasak olan balıkçı teknesine, 60'ın üzerinde sığınmacının bindirildiği belirtiliyor.

Göl üzerinden Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Reşadiye köyüne hareket eden ve bir süre sonra alabora olan tekneden şu ana kadar 26 kişinin cesedine ulaşıldı, diğerlerinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Yolculukları acıyla sonuçlanıyor

"Daha iyi bir hayat" umuduyla sonunu bilmedikleri bir yolculuğa çıkan sığınmacılar, batan teknelerin yanı sıra dondurucu soğuklar, tipi, trafik kazaları gibi nedenlerle hayatını kaybediyor.

Van Gölü'nde 26 Aralık 2019'da da sığınmacıların taşındığı teknenin Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kıyıya yakın bir noktada alabora olması nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetmiş, 64 kişi ise kurtulmuştu. En fazla 15 kişinin bindirilmesi gereken balıkçı teknesine 71 kişi bindirilmişti.

9 Şubat'ta ise Van'dan tekne ile Bitlis'e götürülmek istenen sığınmacılar, Gevaş ilçesine bağlı Van Gölü kıyısındaki İn Mahallesi kırsalında terk edilmişti. Donmak üzere olan sığınmacılar ihbar üzerine bölgeye giden güvenlik güçlerince kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

Van'da 18 Temmuz 2019'da koltukları sökülerek 66 sığınmacının bindirildiği minibüsün dağ yolunda şarampole devrilmesi sonucu sürücünün de aralarında bulunduğu 17 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

Yaşadıkları zorlu süreçler ifadelerine yansıdı

Bitlis'te alabora olan tekne ile Van'da devrilen minibüsten sağ kurtulan sığınmacıların yaşadıkları zorlu süreç, ifadelerine de yansıdı.

Adilcevaz ilçesinde alabora olan tekneden sağ kurtulan Pakistan uyruklu A.B, ifadesinde, İran'da kendisini Türkiye'ye götürmeleri için dillerini bilmediği bir şebekeye 600 dolar verdiğini, söz konusu şebekenin yasa dışı yollardan sınırı geçmelerini sağladığını belirtti.

İstanbul'da çalışmak için ülkesinden ayrıldığını anlatan A.B, "İran'a kadar kendi imkanlarımla geldim, burada dilini bilmediğim kişilerce 600 dolar karşılığında sınırı aşarak Türkiye'ye getirildik. Bir başka şebekeye teslim edildik. Van'da 70 kişi bir mekanda kaldık. Bizi İstanbul'a götüreceklerini söylediler, Van Gölü'nde beyaz bir tekneye bindirildik. 4-5 saat yolculuk ettikten sonra Van Gölü sahiline 20 metre kala tekne sallanmaya başladı. Bir anda yan yattı. Gölden kendi imkanlarımızla yüzerek kıyıya vardık. Sahile çıktıktan sonra sahil kenarında bekleyen beyaz minibüs bizi alarak Adilcevaz'da ana yola kadar bıraktı. Oradan da jandarma ekipleri bizi aldı." şeklinde bilgiler verdi.

Van'daki trafik kazasında yaralanan Afganistan uyruklu Perisa Tacik, koltukları sökülen minibüse bindirildiklerini belirterek, "Araçta hiç yer yoktu. Birkaç kez şoförden su içmek için durmasını istedik ama durmadı. Araç tamamen kapalıydı ve nefes alamıyorduk. Fren yaptığı zaman hepimiz öne doğru yığılıyorduk. Çocuklar da vardı, onlara ne oldu bilmiyorum." diyerek yaşadıkları zorlu süreci anlatmıştı.

Van Gölü, Bitlis, Avrupa, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Göçmen kaçakçıları güvenlik koridorunu aşmak için Van Gölü'nü kullanıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı 15:03 Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti 14:46 Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada 14:39 Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım 14:28 Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek 14:04 Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış 13:55 Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar 13:27 Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı 13:25 Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
15:25
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
15:23
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
15:18
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
15:18
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
15:07
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
15:03
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
14:46
Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım
14:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 17:27:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Göçmen kaçakçıları güvenlik koridorunu aşmak için Van Gölü'nü kullanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]