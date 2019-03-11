Son Dakika Haberleri: Göçmen Kaçakçıları Kovalamaca Sonrası Yakalandı

Göçmen Kaçakçıları Kovalamaca Sonrası Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan göçmen kaçakçıları, kovalamaca sonrası yakalandı.

Göçmen Kaçakçıları Kovalamaca Sonrası Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan göçmen kaçakçıları, kovalamaca sonrası yakalandı.

İpsala istikametine seyreden 2 otomobil, Alaybey Mahallesi mevkisinde yol kontrolü yapan Malkara İlçe Jandarma ekiplerini görünce kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonrası 2 otomobil, jandarma ekiplerince Haliç Mahallesi yakınlarında durduruldu. Yakalanan 2 otomobilde gözaltına alınanların 6'sının göçmen, 4'ünün ise organizatör olduğu ortaya çıktı. İfadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan organizatörlerden F.Y., A.K., E.D. ve E.T. tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Cezaevine konuldu. Yabancı uyruklu 6 kişi ise Tekirdağ İl Göç İdaresine gönderildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:06 Kaynak: İHA

İpsala, Jandarma, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
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