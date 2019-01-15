Göçmen Kaçakçıları Operasyonunda 10 Gözaltı
17 dakika önce
HAKKARİ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılarına yönelik Hakkari, Van ve Malatya'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
HAKKARİ İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılarına yönelik Hakkari
, Van
ve Malatya
'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' suçunun engellenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Hakkari, Malatya ve Van'da organize şekilde göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik 16 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda Hakkari'de 6, Malatya'da 1 ve Van'da 3 olmak üzere toplamda 10 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda ise 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 77 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 8 av tüfeği fişeği, 28 adet (5.56 mm) fişek, 11 cep telefonu, 11 sim kart ve 2 İran
pasaportu ele geçirdi.
- Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:16 Kaynak: DHA
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