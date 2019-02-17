Son Dakika Haberleri: Göçmen Kaçakçıları Var" İhbarından Kaçak Kazı Yapanlar Çıktı

Göçmen Kaçakçıları Var" İhbarından Kaçak Kazı Yapanlar Çıktı

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde deniz kenarında kaçak yazı yapma hazırlığında oldukları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Göçmen Kaçakçıları Var
Aydın'ın Didim ilçesinde deniz kenarında kaçak yazı yapma hazırlığında oldukları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu mevkisindeki fenerin yakınlarında düzensiz göçmen kaçakçılarının olduğu yönünde ihbar aldı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yürütülen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, bölgede kaçak kazı yapmak için bulunduğu, araçlarında yapılan aramada da kazı malzemeleri ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:35 Kaynak: AA

Aydın, Didim, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KKTC'de Yakalanan 2 FETÖ Üyesi Türkiye'ye İade Edildi Yılmaz Vural'ın, İYİ Partiden Belediye Başkan Aday Olacağı İddia Edildi

Hollanda'da Irkçı Parti Liderinden Skandal Öneri: Türklerin Oy Vermesi Yasaklansın Ege'de Korkutan Deprem! Artçılar da Kaydedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 01:58:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göçmen Kaçakçıları Var" İhbarından Kaçak Kazı Yapanlar Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]