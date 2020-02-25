Göçmen kaçakçılarına "Aylan bebek" operasyonu: 60 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göçmen kaçakçılarına 'Aylan bebek' operasyonu: 60 gözaltı - Son Dakika

Göçmen kaçakçılarına "Aylan bebek" operasyonu: 60 gözaltı

6 saat önce

İzmir merkezli 12 ilde, Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri ileri sürülen suç örgütüne yönelik "Aylan bebek" ismi verilen operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı.

Göçmen kaçakçılarına

İzmir merkezli 12 ilde, Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri ileri sürülen suç örgütüne yönelik "Aylan bebek" ismi verilen operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı.


Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı, Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 104 zanlı hakkında yakalama kararı verdi.


İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ile Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir merkezli İstanbul, Muğla, Balıkesir, Adana, Mersin, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Malatya, Trabzon olmak üzere 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 60 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilenlerden 21'inin cezaevinde olduğu, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

30 kaçakçılık olayına karışmışlar

Şüphelilerin 30 insan kaçakçılığı olayına karıştıkları, bu kişilere yönelik operasyonlarda 959 düzensiz göçmenin yakalandığı, 12 lastik bot, 12 deniz motoru 780 can yeleğinin ele geçirildiği öğrenildi.

Zanlılar arasında bulunan 3 kamu personelinin 2'si hakkında rüşvet suçundan, birinin de göçmen kaçakçılığı suçundan yakalandığı kaydedildi.

Ayrıca, göçmen kaçaklığı soruşturması sırasında Bornova ilçesinde 69 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği bildirildi.

"Aylan bebek" operasyonu

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek, operasyon hakkında bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Aşkın, operasyona Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle bindikleri teknenin 2 Eylül 2015'te batması sonucu cansız bedeni sahile vuran 3 yaşındaki Aylan bebeğin adını verdiklerini söyledi.

Başka bebekler ölmesin diye bu tür operasyonlar yaptıklarını ifade eden Aşkın, "Uzun süredir takip ediyorduk bu grubu. Herhalde bu zamana kadar yapılmış en büyük planlı organize suç örgütü şeklinde yapılan göçmen kaçaklığı operasyonu oldu." dedi.

Operasyon hakkında bilgiler veren Aşkın, şöyle konuştu:

"Şu an 60 şüpheli gözaltında. Daha önce de ara yakalamalarla 21 şüpheli yakalamıştık bu konuyla ilgili. Toplam 81 şüpheli elimizde. Bu kişilerin 30'dan fazla olayın şüphelisi olduğunu biliyoruz. Güzel bir çalışma oldu, arkadaşlarımızı tebrik etmek için geldim. Çok uzun süredir titizlikle takip ediyorduk ve sonucunda da büyük bir başarı elde etti arkadaşlarımız. Bir daha denizlerimizde hiçbir insan hayatını kaybetmesin. Nasıl terörle tüm gücümüzle tüm hücrelerimizle mücadele ediyorsak, nasıl terör, uyuşturucu insanlığa kasteden bir suçsa göçmen kaçaklığı da insanlığa kasteden bir suç. Bir daha küçük bebeklerimiz ölmesin diye bu çalışmayı yaptık. İnşallah bu tür olaylarla bir daha karşılaşmayız. Tüm tedbirleri aldık, almaya da devam edeceğiz."

Aşkın, gözaltına alınanların tamamının Türk vatandaşı olduğunu belirterek, çalışmanın sadece Ege'de değil Akdeniz'e kadar uzandığını ve İstanbul'daki şüphelilerin de tamamının yakalandığını sözlerine ekledi.

İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:16 Kaynak: AA
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