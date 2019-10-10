Göçmen kaçakçılarına balyoz gibi operasyon: 16 gözaltı

İzmir'de harekete geçen jandarma ekipleri, yaptığı operasyonla 174 göçmeni yakaladı, organizatör olduğu değerlendirilen 16 şüpheliyi de gözaltına alındı.



İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor. Amansız bir çalışma yürüten jandarma; Menderes, Karaburun, Kınık ve Selçuk ilçelerinde şüphelendikleri 10 aracı durdurdu. Ekipler durdurulan araçlarda; 108 Suriye, 53 Afganistan, 8 Filistin, 3 Kuveyt ve 2 Irak uyruklu olmak üzere toplam 174 düzensiz göçmeni yakaladı. Aynı araçlarda organizatör olduğu değerlendirilen 16 şüpheli de gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 lastik bot, motoru ve pompası ele geçirildi.



16 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi.



Düzensiz göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği ifade edildi. - İZMİR