Göçmen kaçakçılarına büyük operasyon: "Banker Bilo" taktiğiyle onlarca insanı kandırmışlar - Son Dakika

Göçmen kaçakçılarına büyük operasyon: "Banker Bilo" taktiğiyle onlarca insanı kandırmışlar

08.02.2021 07:46
Göçmen kaçakçılarına büyük operasyon:

Türkiye'den başka ülkelere gitme hayali kuran göçmenler, insan kaçakçılığı yapan çetelere iki bin dolara kadar ödeme yapıyor. Şahısların Avrupa diye Silivri'de kaderlerine terk ettiği mültecilere polis sahip çıkarken, şüphelilerden 10'u yakalanıp tutuklandı. Çetenin planları ise akıllara aynı yöntemin konu edildiği Banker Bilo filmini getirdi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, haziran ayında uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan bir çetenin peşine düştü.

2 BİN DOLARA KADAR ÖDEME YAPIYORLAR

Yapılan araştırmada aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin ülkelerinde anlaştıkları organizatörlere binlerce lira ödeyerek geldikleri Türkiye'de de başka çetelerin eline düştüğü ortaya çıktı. İstanbul'da bodrum katlardaki 'şok evleri'nde sağlıksız koşullarda günlerce tutulan göçmenlerin, Meriç kıyısına gidip buradan botlarla Yunanistan'a geçmek için insan kaçakçılarına yeniden bin ila iki bin dolar arasında ödeme yaptıkları belirlendi.

SAHTE POLİS KILIĞINA GİRDİLER

Hürriyet'in haberine göre; polisin peşine düştüğü çete, paralarını peşin aldıkları bir grup göçmeni Zeytinburnu'ndaki evlerden otobüse bindirdi. Silivri'ye geldiklerinde, kendilerine polis süsü veren çete üyeleri tepe lambalı bir otomobille otobüsün önünü kesti. Yaptıkları plan gereği, otobüsteki çete elemanlarını tokatlayıp, zor kullanarak gözaltına alan çete üyeleri, göçmenleri de otobüsten indirdi. Çete üyeleri, sözde gözaltına aldıkları adamlarını ve otobüsü alarak oradan ayrıldı. Paralarını da geri alamayan göçmenler çete tarafından yol kenarında kaderlerine terk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bazı göçmenleri yol kenarında bulurken, bazılarının ise izine ulaşamadı.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Çeteye yönelik tespitlerin ardından başlatılan operasyonda çete elebaşları Z.Ş. ve E.K.'nin de arasında bulunduğu 14 kişi yakalandı. 127 göçmen kurtarılırken, aramalarda, 210 bin TL, 540 euro ve çok sayıda dijital malzeme ele geçti. Çetenin kullandığı altı minibüse el konuldu. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 3'ü adli kontrolle olmak üzere 4 kişi serbest kalırken, 10 kişi tutuklandı.

BANKER BİLO'YU HATIRLATTI

1980 yılında Ertem Eğilmez tarafından çekilen İlyas Salman ve Şener Şen'in başrollerinde olduğu 'Banker Bilo' filminde, Maho (Şener Şen), Almanya'ya gitmek isteyen köylüsü Bilo (İlyas Salman) ve yöreden birçok kişiden paralarını alır. Ancak onları Almanya'ya değil, İstanbul'a götürmektedir. Kamyon kasasında yapılan yolculuktan sonra Bilo ve İbo (Nizam Ergüden) Almanya'ya değil de İstanbul'a geldiklerini öğrenirler ancak iki arkadaş birbirini kaybeder. Bilo çok namusludur, bu yüzden de her zaman kaybeden taraf olur. Bilo'nun yolları Maho ile tekrar kesişir, o zaman Maho ile hesaplaşma zamanı gelmiştir. En sonunda Maho'nun tüm malvarlığı fabrikaları artık Bilo'nun olmuştur. Bilo artık zengin bir bankerdir. Maho'nun özellikle Bulgaristan sınırını geçiyormuş havası verdiği ve Almanya'ya gelindiğini duyurduğu konuşma, Türk sinemasının kült sahnelerinden biri haline gelmiştir.

Göçmen kaçakçılarına büyük operasyon: Banker Bilo taktiğiyle onlarca insanı kandırmışlar

Banker Bilo, İstanbul, Türkiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Göçmen kaçakçılarına büyük operasyon: 'Banker Bilo' taktiğiyle onlarca insanı kandırmışlar - Son Dakika


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