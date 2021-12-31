Göçmen kaçakçılarına hapis ve para cezası - Son Dakika

Van'da göçmen kaçakçılığı suçundan yargılanan 2 kişiye hapis ve para cezası verildi.

Van'da göçmen kaçakçılığı yapan şüpheliler S.P. ve D.P. hakkında 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava sonuçlandı. Van Cumhuriyet Başsavcılığının ilgili soruşturma ve ilgili soruşturma (birleştirme talepli) dosyası kapsamında Van 4. Asliye Ceza Mahkemesine açılan kamu davalarının mahkemenin ilgili esas sırasına kaydının yapılarak her iki sanık yönünden bu dosya üzerinden yargılamanın yürütüldüğü ve yapılan yargılama sonucunda mahkemenin 7 Ekim 2021 tarihli ve ilgili sayılı kararı ile sanık S.P.'ye 10 yıl hapis ve 100 bin TL adli para cezası ve sanık D.P.'ye 12 yıl hapis ve 120 bin TL adli para cezası verildi. - VAN