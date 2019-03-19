Son Dakika Haberleri: Göçmen Kaçakçılarına Müebbet Hapis Cezası İstemi

Göçmen Kaçakçılarına Müebbet Hapis Cezası İstemi

2 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde batan teknedeki bir düzensiz göçmenin ölmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede, 11'i tutuklu 12 kişi hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

Göçmen Kaçakçılarına Müebbet Hapis Cezası İstemi, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde batan teknedeki bir düzensiz göçmenin ölmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede, 11'i tutuklu 12 kişi hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bindiği teknenin batması sonucu bir kişinin ölmesiyle ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, aralarında organizatörlerin ve şoförlerin bulunduğu 11'i tutuklu 12 kişi hakkında, "Olası kasıtla öldürmek" ve "Göçmen kaçakçılığı yapmak" suçlarından müebbet hapis cezası ve kamu davası açılması talebinde bulunuldu.

Akyarlar Koyu'ndan, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu fiber teknenin, 23 Eylül 2018'de alabora olması sonucu bir kişi yaşamını yitirmiş, 16 kişi kurtarılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:27 Kaynak: AA

Yunanistan, Muğla, Bodrum, Güncel
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