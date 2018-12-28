Son Dakika Haberleri: Göçmen Kaçakçılarına Müebbet Hapis Cezası İstendi

Göçmen Kaçakçılarına Müebbet Hapis Cezası İstendi

1 saat önce

17.09.2018 günü Bodrum açıklarında batan ve üç kişinin ölümü 15 kişinin ise kurtarılması ile sonuçlanan olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı ve iddianame düzenlenerek Bodrum Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Göçmen Kaçakçılarına Müebbet Hapis Cezası İstendi, System.String[]
17.09.2018 günü Bodrum açıklarında batan ve üç kişinin ölümü 15 kişinin ise kurtarılması ile sonuçlanan olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı ve iddianame düzenlenerek Bodrum Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Tutuklu olarak yargılanan 14 şüpheli hakkında müebbet hapis cezasıyla yargılanmaları istendi.

Bodrum Terör ve örgütlü suçlar bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Bülent Dinçel tarafından yürütülen soruşturma neticesinde 24 sahifelik iddianamede olaya karıştıkları tespit edilen aralarında otel sahibi, taksi ve minibüs şoförlerinin de bulunduğu 8'i tutuklu olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında olası kasıtla 'Kasten Öldürme' suçundan üç kez müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi. Bodrum Ağır Ceza Mahkemesince iddianamenin kabulünden sonra önümüzdeki günlerde şüphelilerin yargılanması başlayacak. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:20 Kaynak: İHA

Bodrum, 3. Sayfa
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