Göçmen kaçakçılığı cinayetinde tutuklanan 6 kişiye müebbet istemi - Son Dakika

Göçmen kaçakçılığı cinayetinde tutuklanan 6 kişiye müebbet istemi

09.10.2020 15:32
Göçmen kaçakçılığı cinayetinde tutuklanan 6 kişiye müebbet istemi, System.String[]

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, otoyol kenarında el ve ayakları iple bağlı, battaniyeye sarılı cesedi bulunan Pakistan uyruklu Monirul İslam'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 6 kişi hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ile 'kasten öldürme' suçlarından iddianame hazırlandı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, otoyol kenarında el ve ayakları iple bağlı, battaniyeye sarılı cesedi bulunan Pakistan uyruklu Monirul İslam'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 6 kişi hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ile 'kasten öldürme' suçlarından iddianame hazırlandı. İslam'ı 2 gün boyunca döverek öldürdükleri belirlenen 6 sanık, ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Karayolları görevlileri, 21 Ocak günü, TEM Otoyolu Kartepe Tepetarla mevkisinde temizlik yaptıkları sırada, yol kenarında siyah renkli çöp poşeti buldu. Poşeti açtıklarında el ve ayakları bağlı, battaniyeye sarılı ceset ile karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, cesedin Pakistan uyruklu Monirul İslam'a ait olduğunu belirledi.

Polis ekiperi, otoyoldaki Plaka Tanıma Sistemi'nden, 17 Ocak saat 00.02'de ilk Plaka Tanıma Sistemi'ne giren bir aracın ikinci Plaka Tanıma Sistemi'nden 00.12'de çıktığını belirledi. Aracın ruhsat sahibinden de göçmen kaçakçılığından kayıtları bulunan şüphelilere ulaştı. 4 Mayıs günü, İstanbul ve Çorum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 4'ü Bangladeş, 1'i Pakistan, 1'i Türk vatandaşı toplam 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilerin, şantaj ve rant meseleleri Monirul İslam'ı 2 gün boyunca döverek öldürdükleri belirlenirken, şüpheliler Rıza Şalvarlıoğlu, Absar Uddın, Mohammad Haider, Mohammod Mizanur Rahman, Sayed Hossen ve Sultan Masum, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.CESETTEN ÇİÇEK DİYE BAHSETMİŞLERYürütülen soruşturma sonunda sanıklar hakkında iddianame tamamlandı. İddianamede, cinayeti itiraf eden Sayed Hossen'in ifadesinde, Mohammad Hizanur Rahman  ile evde oldukları sırada Monirul İslam'ın, Absar Uddın ve Sultan Masum  ile soyadını bilmediği bir kişiyle eve geldiğini, bu 3 kişinin 2 gün boyunca İslam'ı darbederek öldürdüklerini anlattığı yer aldı. Cinayetin ardından Rıza Şalvarlıoğlu'nu telefonla arayarak, "Sen nasılsa memlekete gidiyorsun cesedi giderken bir kenara atarsın" dediğini ifade eden Hossen, Şalvarlıoğlu'nun cesedi taşımayı para karşılığı kabul ettiğini bildirdi.CESEDİ BİN LİRA KARŞILIĞINDA TAŞIMIŞRıza Şalvarlıoğlu'nun ifadesinde Sayed Hossen'in, içerisinde ne olduğunu söylemediği poşeti yol kenarına bırakması için bin TL verdiğini söylediği kaydedilen iddianamamede, Şalvarlıoğlu'nun cep telefonundan Hossen'i arayarak, "Çiçek gönderdik ya, o çiçekle yakalasalardı direkt 30 senem vardı" dediğinin tespit edildiği belirtildi.

Tüm şüpheliler hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'kasten öldürme' suçlarından ömür boyu hapis cezası istenen iddianame, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.


- Kocaeli
Göçmen kaçakçılığı cinayetinde tutuklanan 6 kişiye müebbet istemi
Göçmen kaçakçılığı cinayetinde tutuklanan 6 kişiye müebbet istemi
Göçmen kaçakçılığı cinayetinde tutuklanan 6 kişiye müebbet istemi
Göçmen kaçakçılığı cinayetinde tutuklanan 6 kişiye müebbet istemi
Göçmen kaçakçılığı cinayetinde tutuklanan 6 kişiye müebbet istemi

TEM Otoyolu, İddianame, Pakistan, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Göçmen kaçakçılığı cinayetinde tutuklanan 6 kişiye müebbet istemi - Son Dakika

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