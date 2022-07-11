İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, il genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli tutukladı - Son Dakika

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