Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de bir aileyi yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri yabancı uyruklu iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, anne, baba ve 2 çocuklarının sahte kimlik ve belgelerle hava yoluyla yurt dışına çıkarılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda yurt dışına kaçmak isteyen aile ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen Selçuk Ö. ve Bulgaristan uyruklu Polina K. Erkilet Havalimanında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.