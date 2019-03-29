Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Çanakkale merkezli İstanbul ve Balıkesir'de göçmen kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale merkezli İstanbul ve Balıkesir'de göçmen kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 26 Mart Salı günü organize göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütlerine yönelik Çanakkale merkezli İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda İstanbul'da 5, Balıkesir'de 4 olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.



Yakalanan şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 12 sim-kart, 11 cep telefonu, 5 sahte nüfus cüzdanı, 1 sahte sürücü belgesi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 sahte yabancı ikametgah izin belgesi, 1 sahte SRC belgesi, 2 bin 500 TL para ile 200 dolar, 1 hafıza kartı ve 1 flaş bellek ele geçirildi.



Öte yandan jandarma ekiplerince 2 Ocak'tan bugüne kadar gerçekleştirilen 6 operasyonda ise, 7'si tutuklu 13 organizatör ve 124 mülteci yakalandı.



Operasyonlarda 6 araç, 2 bot, 2 bot motoru, 1 bot şişirme pompası, 1 sahte yabancı ikametgah izin belgesi ile 78 can yeleği ele geçirildi. - ÇANAKKALE

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