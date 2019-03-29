Son Dakika Haberleri: Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

22 dakika önce

Çanakkale merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmenlerin yurt dışına geçişlerine aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Çanakkale merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmenlerin yurt dışına geçişlerine aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığına yönelik bu ilin yanı sıra İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5'i İstanbul'da, 4'ü Balıkesir'de olmak üzere 9 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin evleri ve üst aramalarında 11 cep telefonu, 12 SIM kart, ruhsatsız av tüfeği, hafıza kartı, flaş bellek, 5 sahte nüfus cüzdanı, birer sahte sürücü belgesi, yabancı ikamet izin ve SRC belgeleri, 2 bin 500 lira ile 200 dolar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Bayramiç Adliyesi'ne sevk edilen 9 kişiden biri savcılık sorgusunun ardından, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 7 şüpheli tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:50 Kaynak: AA

Balıkesir, Çanakkale, Güncel
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