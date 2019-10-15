Son Dakika Haberleri: Göçmen kaçakçılığı operasyonu
Son Dakika Güncel Göçmen kaçakçılığı operasyonu

Göçmen kaçakçılığı operasyonu

35 dakika önce

Edirne'de düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı araçların, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıdığı ihbarı üzerine Y.A. yönetimindeki aracı İpsala ilçesinde, İ.K'nın kullandığı aracı ise Dörtyol Kavşağı'nda durdurdu.

Sürücüler gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenleri taşıyan başka bir araç ise Gelibolu yolunda durduruldu.

Ekipler, araçtaki A.A. ve M.A.'yı gözaltına aldı.

Üç araçta İran ve Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.A. İ.K. ve M.A. tutuklandı, Y.A. serbest bırakıldı.

Bu arada A.A'nın eski polis memuru olduğu ve "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Göçmen kaçakçılığı operasyonu

Yunanistan, Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'ye PKK/KCK operasyonu: 4'ü belediye başkanı toplam 9 kişiye gözaltı
Amerika ile Türkiye'nin operasyon farkı! Amerika yakıp yıkıyor, Türkiye şehre zarar vermiyor PKK/KCK operasyonunda 36 ilde 245 gözaltı Bursa merkezli uluslararası dolandırıcılık şebekesine operasyon: 22 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 21:18:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göçmen kaçakçılığı operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]